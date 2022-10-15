باسيل: لا نصدّق أنّنا نستطيع الانتصار على إسرائيل ونسحب من أنيابها الخط 23 وحقل قانا ولا نستطيع أن ننتصر على "كم صعلوك فاسد" قيمته بدولاراته المسروقة من جيوب الناس

Lebanon 24