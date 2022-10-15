باسيل: انجاز النفط والغاز هو للبنانيين على إسمنا كِلفته 14 سنة من العمل الى ان خلقنا قطاع البترول بلبنان بقوانينه ومراسيمه وهيئته ومسوحاته وتلزيماته وعقوده وخططه الحالية والمستقبلية

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