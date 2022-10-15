باسيل: عندما ثبّت السيّد حسن المعادلة بقوة المقاومة وصواريخها ومسيّراتها أين كانوا من يزايدون علينا اليوم؟ عندها كانوا يخوّفون من الحرب ويتهموه بالتسبّب بها ونحنا كنا نقول ان كل هذا لمصلحة لبنان "وما في حرب"

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