باسيل: ترسيم الحدود من بعده التنقيب والتقييم والانتاج هو مسار يفرض علينا التعجيل بالاصلاحات وليس ان نستغني عنها فنحن نريد بيئة قضائية واستثمارية نظيفة عندما نتحوّل لبلد من البلدان النفطية

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