باسيل: لن نقبل برئيسٍ ليس لديه حيثية شعبية ونيابية أو ليس مدعوماً بكتلة نيابية وازنة شعبياً ومسيحياً بالتحديد ونرفض أي تعيين رئيسٍ من الخارج

Lebanon 24