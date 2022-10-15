باسيل: قبل الانتخابات وبـ 13 تشرين الماضي قلنا لهم: "تعوا انتم واموالكم وسفاراتكم واجهونا نحنا العزّل الا من شعبنا وكرامتنا"، اجوا مع اساطيل المال بس ربحنا ورجعنا اكبر كتلة وتكتل بالبرلمان"

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