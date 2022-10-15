Advertisement

أخبار عاجلة

شركة كهرباء فرنسا: تأجيل إعادة تشغيل 5 مفاعلات نووية لحل أزمة الطاقة

Lebanon 24
15-10-2022 | 12:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ألمانيا تعلن الإبقاء على محطتين نوويتين قيد التشغيل لمواجهة أزمة الطاقة
lebanon 24
16/10/2022 14:11:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الطاقة الذرية: إعادة ربط محطة زابوريجيا النووية بشبكة كهرباء أوكرانيا
lebanon 24
16/10/2022 14:11:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تحسباً لأزمة طاقة.. فرنسا تعلن استئناف عمل جميع المفاعلات النووية في البلاد!
lebanon 24
16/10/2022 14:11:07 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: الوضع في محطة الطاقة النووية في زابوروجيا لا يزال خطيرا للغاية رغم إعادة الاتصال بالمفاعلات
lebanon 24
16/10/2022 14:11:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:59 | 2022-10-16
06:50 | 2022-10-16
06:49 | 2022-10-16
06:45 | 2022-10-16
06:36 | 2022-10-16
06:28 | 2022-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website