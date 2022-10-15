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هوكشتاين: فرص الصراع تنخفض وسيصبح البلد آمناً والشركات ستستثمر في لبنان وسيكون هناك فرص عمل لذا أعتقد اننا سنشهد على الفور أو بنسبة سريعة تغييراً (MTV)

Lebanon 24
15-10-2022 | 13:01
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