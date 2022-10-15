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السفير السعودي في كييف: المساعدات السعودية لأوكرانيا ستتركز على المواد الغذائية والطبية والمملكة تواصل جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

Lebanon 24
15-10-2022 | 14:20
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