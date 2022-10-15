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متحدث باسم صندوق النقد: خبراء الصندوق ومسؤولون مصريون اتفقوا على إتمام العمل للتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء "قريبا جدا"

Lebanon 24
15-10-2022 | 15:07
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