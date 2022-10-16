Advertisement

أخبار عاجلة

المطران عوده: نحن بحاجة الى ترسيم حدود بين السلطات لتقوم كل منها بواجباتها بعيدا من تدخّل السلطات الأخرى

Lebanon 24
16-10-2022 | 05:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عوده: ماذا سيُقدّم ترسيم الحدود إن لم تبدأ عملية الإنقاذ السريعة؟
lebanon 24
16/10/2022 21:13:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي استقبل السفيرة الأميركية وتسلّم منها العرض الخاص بترسيم الحدود
lebanon 24
16/10/2022 21:13:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: نراقب باهتمام الحريق في سجن إيفين بطهران حيث يحتجز عدد من رعايانا ونذكر السلطات الإيرانية بأنها مسؤولة عن سلامة مواطنينا المحتجزين لديها
lebanon 24
16/10/2022 21:13:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بوريل: التطورات في سجن إيفين مقلقة والسلطات الإيرانية مسؤولة عن حياة جميع المحتجزين فيه
lebanon 24
16/10/2022 21:13:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:41 | 2022-10-16
13:32 | 2022-10-16
12:41 | 2022-10-16
12:30 | 2022-10-16
12:28 | 2022-10-16
12:25 | 2022-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website