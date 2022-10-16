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المنسق الأممي لعملية السلام: نقود جهودا لتهدئة الأوضاع في مدينتي نابلس وجنين في الضفة الغربية (الجزيرة)

Lebanon 24
16-10-2022 | 06:50
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