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المتحدث باسم الكرملين: النيتو انخرط بالفعل في الصراع في وكرانيا بشكل يعقد الأمور لكنه لا يؤثر على أهدافنا (الجزيرة)

Lebanon 24
16-10-2022 | 07:40
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