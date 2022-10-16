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الرئاسة الروسية حول فرض الإتحاد الأوروبي سقفا لأسعار الغاز الروسي: سيكون ثمنا يدفعه مواطنو أوروبا (الشرق)

Lebanon 24
16-10-2022 | 07:48
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