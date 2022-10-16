خاص "لبنان 24": دورية من مخابرات الجيش أوقفت في بلدة دير الاحمر سائقين يقودان شاحنتين كبيرتين محملتين بحطب السنديان المعمر من جرود المنطقة وصادرت الحمولة

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