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الإذاعة السويدية: السويد والولايات المتحدة وقعتا اتفاقية تعاون عسكري لتأمين الحدود السويدية (الجزيرة)

Lebanon 24
16-10-2022 | 10:22
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