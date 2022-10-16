الخارجية الفرنسية: نراقب باهتمام الحريق في سجن إيفين بطهران حيث يحتجز عدد من رعايانا ونذكر السلطات الإيرانية بأنها مسؤولة عن سلامة مواطنينا المحتجزين لديها

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