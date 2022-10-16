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وزير النفط الايراني جواد أوجي: تم افتتاح أول مصفاة نفط إيرانية في فنزويلا باسم "ال باليتو" بقدرة 100 الف برميل نفط يومياً

Lebanon 24
16-10-2022 | 14:30
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