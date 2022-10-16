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الوزير هتكور حجار: اللواء عباس ابراهيم يُحدّد نقطة الصفر للعودة الطوعية وهناك مراكز تسجيل ونحن ننتظر التطورات

Lebanon 24
16-10-2022 | 16:09
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