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الملك سلمان: نأمل أن تؤدي الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن إلى إنهاء الأزمة للوصول لحل سياسي شامل

Lebanon 24
16-10-2022 | 16:48
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