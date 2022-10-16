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وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ: عدد كبير من المستشفيات قد يتم إغلاقه في البلاد بسبب ارتفاع التضخم وأزمة الطاقة

Lebanon 24
16-10-2022 | 18:53
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