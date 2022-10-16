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الناتو يبدأ مناورات "الردع النووي" باستخدام قاذفات القنابل الاستراتيجية للقوات الجوية الأميركية

Lebanon 24
16-10-2022 | 22:45
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