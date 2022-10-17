الخارجية الإيرانية: ندعو الأطراف الأوروبية أن تتحلى بالعقلانية وأن تتجنب التدخل في شؤوننا و سيكون ردنا على أي سلوك غير بناء من جانب الدول الأوروبية متناسبا ومماثلا

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