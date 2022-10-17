Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الإيرانية: ندعو الأطراف الأوروبية أن تتحلى بالعقلانية وأن تتجنب التدخل في شؤوننا و سيكون ردنا على أي سلوك غير بناء من جانب الدول الأوروبية متناسبا ومماثلا

Lebanon 24
17-10-2022 | 03:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الصينية: التمسك بعقلية الحرب الباردة ليس بناء وندعو واشنطن لإعادة العلاقات بين بلدينا لمسار التنمية (الجزيرة)
lebanon 24
17/10/2022 19:13:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ: مخزونات بعض الدول الأوروبية التي أرسلت أسلحة لأوكرانيا بدأت في النفاد وقد تستغرق تغطية النقص سنوات
lebanon 24
17/10/2022 19:13:31 Lebanon 24 Lebanon 24
دبلوماسي أوروبي رفيع: الدول الأوروبية ما زالت بعيدة عن التوافق حول وضع سقف لأسعار الغاز (العربية)
lebanon 24
17/10/2022 19:13:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: ناقشت مع رئيسة وزراء الدنمارك أعمال التخريب في نورد ستريم وندعو للتحقيق في الأسباب
lebanon 24
17/10/2022 19:13:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:03 | 2022-10-17
12:00 | 2022-10-17
11:58 | 2022-10-17
11:49 | 2022-10-17
11:40 | 2022-10-17
11:25 | 2022-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website