Advertisement

أخبار عاجلة

الشيخ نعيم قاسم: حزب الله يرفض رفضاً قاطعاً أي زيادة على تسعيرة الكهرباء، وهو يقبل بنقاش التسعيرة عندما تتجاوز ساعات التغذية الثمانية أو العشرة للمواطنين

Lebanon 24
17-10-2022 | 04:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عن "الترسيم" و "الرئاسة".. الشيخ نعيم قاسم يحسم موقف "حزب الله"
lebanon 24
17/10/2022 19:13:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيخ نعيم قاسم: للاتفاق على رئيسٍ لا يُكون مُنحازاً للدول الأجنبية
lebanon 24
17/10/2022 19:13:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تغريدة من نعيم قاسم.. هكذا علّق على آخر خطاب لنصرالله
lebanon 24
17/10/2022 19:13:50 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران عودة: كيف سيقف المسؤولون أمام منبر الله وبماذا سيُجيبون؟ وكيف يواجهون أولادهم وأحفادهم عندما يسألونهم مَن فجّر بيروت ولماذا؟ بل كيف يوجّهون ضمائرهم؟ سنتان قضتا على جريمة لم يكن أحد ليقبلها لبيروت
lebanon 24
17/10/2022 19:13:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:13 | 2022-10-17
12:03 | 2022-10-17
12:00 | 2022-10-17
11:58 | 2022-10-17
11:49 | 2022-10-17
11:40 | 2022-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website