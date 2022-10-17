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وسائل إعلام إسرائيلية: تل أبيب تتابع عن كثب هذه المسيرات التي ستؤثر في أي نزاع مستقبلي ضد إيران أو حلفائها في المنطقة

Lebanon 24
17-10-2022 | 06:31
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