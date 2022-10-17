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باسيل بعد لقائه بري: نسعى للاتفاق على آفاق العهد الجديد ونحاول أيضاً التوافق في ما بيننا كقوى سياسية لتجنب الفراغ

Lebanon 24
17-10-2022 | 06:36
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