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بوريل: رفع المساعدات العسكرية الأوروبية لأوكرانيا إلى 3.1 مليار يورو

Lebanon 24
17-10-2022 | 06:58
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