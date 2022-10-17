Advertisement

أخبار عاجلة

الحكومة الإثيوبية مستعدة للتحاور لكنها تعتزم استعادة السيطرة على المواقع الفدرالية في تيغراي

Lebanon 24
17-10-2022 | 06:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحكومة الإثيوبية توافق على دعوة الاتحاد الإفريقي لإجراء محادثات سلام مع جبهة تيغراي في جنوب إفريقيا
lebanon 24
17/10/2022 19:17:09 Lebanon 24 Lebanon 24
جبهة تحرير تيغراي تعلن استعدادها لوقف متبادل للنار مع الحكومة الإثيوبية
lebanon 24
17/10/2022 19:17:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الإثيوبية تُعلن أنّها ستتحرك ضدّ أهداف عسكرية في تيغراي
lebanon 24
17/10/2022 19:17:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يحذر من تفاقم المواجهات بين الحكومة الإثيوبية ومقاتلي إقليم تيغراي
lebanon 24
17/10/2022 19:17:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:16 | 2022-10-17
12:13 | 2022-10-17
12:03 | 2022-10-17
12:00 | 2022-10-17
11:58 | 2022-10-17
11:49 | 2022-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website