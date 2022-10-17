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الحكومة الأثيوبية تعرب عن "أسفها" لسقوط ضحايا من مدنيين وعاملين في الإغاثة الانسانيّة في تيغراي

Lebanon 24
17-10-2022 | 07:31
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