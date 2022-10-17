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النائب آلان عون بعد زيارة وفد من تكتل "لبنان القوي" كتلة "الوفاء للمقاومة": نتعاطى مع الإستحقاق الرئاسي بواقعيّة ونعمل على دعم المرشحين لتسهيل ونجاح عملية الإنتخاب

Lebanon 24
17-10-2022 | 08:24
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