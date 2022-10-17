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الان عون: كل فريق لديه قناعاته وتصوّره لرئيس الجمهورية ولكن المصلحة برئيس توافقيّ

Lebanon 24
17-10-2022 | 08:26
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بو صعب: التيار الوطني الحر لا يخفي مطلبه بتغيير حاكم مصرف لبنان ولكن رئيس الجمهورية أكد لي أنه ليس لديه مشكلة في أي اسم بديل لرياض سلامة
lebanon 24
17/10/2022 19:19:05 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لإيصال شخصية إلى رئاسة الجمهورية لديها حيثية تمثيلية مسيحية واسلامية وتعزيز موقع الرئاسة يكون عبر الانتخاب من الشعب
lebanon 24
17/10/2022 19:19:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجّار : أنا بالعلن وزير تكنوقراط ومن حصة رئيس الجمهورية ولا أزال ومن يشطب اسماء هو من يختار والحكومة تشكل بالتشاور بين دولة الرئيس وفخامة الرئيس وعلي رضا من الاثنين واكثر منهما على المستوى الوطني (LBCI)
lebanon 24
17/10/2022 19:19:05 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لن نقبل برئيسٍ ليس لديه حيثية شعبية ونيابية أو ليس مدعوماً بكتلة نيابية وازنة شعبياً ومسيحياً بالتحديد ونرفض أي تعيين رئيسٍ من الخارج
lebanon 24
17/10/2022 19:19:05 Lebanon 24 Lebanon 24
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