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الدفاع البيلاروسية: نحتفظ بالحق في اتخاذ التدابير الوقائية للردع الاستراتيجي ومنع أي هجوم أو نزاع مسلح داخلي (الجزيرة)

Lebanon 24
17-10-2022 | 10:59
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