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الخارجية الأميركية: حرب روسيا على أوكرانيا انتهاك صارخ للقانون الدولي وتمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين (الجزيرة)

Lebanon 24
17-10-2022 | 13:24
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