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مسؤول في البنتاغون: روسيا تستهدف بنية تحتية مدنية في أوكرانيا لإثارة ذعر السكان (العربية)

Lebanon 24
17-10-2022 | 14:43
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