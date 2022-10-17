Advertisement

أخبار عاجلة

الجميل: في حال أراد حزب الله أن يتساوى معنا فعندها يجب وضع خارطة طريق لاستعادة السيادة وحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة

Lebanon 24
17-10-2022 | 15:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجميل: نتأمل ان ننتخب رئيسًا قبل 31 تشرين و"الأهم" هو استعداد حزب الله للقبول بانتخاب مرشح يطبق الدستور ويضع خارطة طريق لإنقاذ لبنان ووضع الملفات على الطاولة أولها موضوع السلاح
lebanon 24
18/10/2022 00:50:09 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: القرار الأخير بشأن "اليونيفيل" هو اعتداء وتجاوز على السيادة اللبنانية ويعكس ترهل الدولة وغيابها
lebanon 24
18/10/2022 00:50:09 Lebanon 24 Lebanon 24
السنيورة عبر "الحدث": سلاح حزب الله يهدد الدولة والاستقرار ويمنع نهوض الدولة
lebanon 24
18/10/2022 00:50:09 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: الدولة هي التي تأخذ القرار التي تراه مناسباً لمصلحة لبنان في الترسيم ونحن أمام أيام حاسمة في هذا الملف
lebanon 24
18/10/2022 00:50:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2022-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2022-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:57 | 2022-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:28 | 2022-10-17
17:27 | 2022-10-17
17:17 | 2022-10-17
16:57 | 2022-10-17
16:46 | 2022-10-17
16:18 | 2022-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website