الجميل: نتأمل ان ننتخب رئيسًا قبل 31 تشرين و"الأهم" هو استعداد حزب الله للقبول بانتخاب مرشح يطبق الدستور ويضع خارطة طريق لإنقاذ لبنان ووضع الملفات على الطاولة أولها موضوع السلاح

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