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السلطة الفلسطينية ترحب بقرار أستراليا سحب اعترافها بالقدس الغربية عاصمة "إسرائيل" (الجزيرة)

Lebanon 24
18-10-2022 | 02:41
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