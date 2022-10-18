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مجلس الأمة الكويتي الجديد يعقد أول جلسة له بعد الانتخابات بحضور ولي العهد ورئيس الحكومة
Lebanon 24
18-10-2022
|
02:43
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