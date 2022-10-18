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انقطاع الكهرباء عن كييف ومناطق أوكرانية أخرى بعد ضربات استهدفت منشآت للطاقة (أ.ف.ب)

Lebanon 24
18-10-2022 | 04:08
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