Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس ميقاتي: صامدون في خياراتنا للعبور بمواطنينا الى ضفة الامان والنهوض معهم من الازمات الحادة التي تعصف ببلدنا الحبيب

Lebanon 24
18-10-2022 | 04:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: صامدون في خياراتنا و لم نَحِدْ عن أهدافِنا منذ تولَّيْنا مهماتِنا في هذه المرحلة الدقيقة
lebanon 24
18/10/2022 15:38:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الرئيس نجيب ميقاتي إلى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري
lebanon 24
18/10/2022 15:38:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون اتصل بالرئيسين بري وميقاتي وتشاور معهما في عرض الوسيط الاميركي وفي كيفية المتابعة لإعطاء رد لبناني بأسرع وقت ممكن
lebanon 24
18/10/2022 15:38:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي للـ"أم تي في": آمل أن يصار في الاجتماعات التي سأعقدها مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاسبوع المقبل الى انهاء الملف الحكومي لانه لا يحتاج الى الكثير من النقاش
lebanon 24
18/10/2022 15:38:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:37 | 2022-10-18
08:34 | 2022-10-18
08:30 | 2022-10-18
08:21 | 2022-10-18
07:48 | 2022-10-18
07:38 | 2022-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website