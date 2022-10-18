ميقاتي: منذ تولَّيْنا مهماتِنا في هذه المرحلة الدقيقة لم نَحِدْ عن أهدافِنا في اتخاذ الخطوات الآيلة الى ارساء اسس الاصلاح المستدام في الدولة

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