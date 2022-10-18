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فوز النائب هاغوب بقرادونيان بمنصب مفوض في هيئة مكتب مجلس النواب بنتيجة 85 صوتاً أما النائبة بولا يعقوبيان فحصلت على 23 صوتاً

Lebanon 24
18-10-2022 | 05:13
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