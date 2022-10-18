Advertisement

أخبار عاجلة

بدء جلسة مجلس القضاء الأعلى

Lebanon 24
18-10-2022 | 06:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير العدل لـ"الجديد": وضعت جدول أعمال وطلبت ابداء الرأي فيه وما طرحته ليس بجديد بل مجلس القضاء الأعلى سبق وقد بحث نفس المواضيع قبل شهر ونصف
lebanon 24
18/10/2022 15:39:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس القضاء الاعلى اجتمع بناء على دعوة وزير العدل برئاسة القاضي غسان عويدات الذي انسحب من الجلسة مع الوصول الى البند المتعلق بتعيين قاض رديف ما افقد الجلسة نصابها (ال بي سي)
lebanon 24
18/10/2022 15:39:41 Lebanon 24 Lebanon 24
سجال بين وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى.. اجتماع اليوم يرأسه عويدات و"يفقد النصاب" في قضية المرفأ
lebanon 24
18/10/2022 15:39:41 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة عاصفة لمجلس القضاء لم تبت بتعيين رديف للبيطار
lebanon 24
18/10/2022 15:39:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:37 | 2022-10-18
08:34 | 2022-10-18
08:30 | 2022-10-18
08:21 | 2022-10-18
07:48 | 2022-10-18
07:38 | 2022-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website