Advertisement

أخبار عاجلة

خسارة النائب ابراهيم منيمنة عضويته في لجنة المال والموازنة وفوز النائب عدنان طرابلسي بدلا منه (الجديد)

Lebanon 24
18-10-2022 | 06:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترشّح النائبين مارك ضو وعدنان طرابلسي لعضوية لجنة المال والموازنة وبدء التصويت
lebanon 24
18/10/2022 15:40:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال يوسف خليل لمتابعة درس واقرار مشروع موازنة 2022 (الجديد)
lebanon 24
18/10/2022 15:40:13 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب عدنان طرابلسي لـ"الجديد": كتلة المشاريع ستشارك في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية وسندرس الأسماء المطروحة على أن نعلن عن مرشحنا غداً
lebanon 24
18/10/2022 15:40:13 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب جميل السيّد من مجلس النواب: لا بدّ من توجيه الشكر للجنة المال والموازنة على الجهود التي بذلوها في الأشهر الماضية وبمشاركة نواب من خارج اللجنة للعمل على تعديلات "مش معروف" رأسها من كعبها
lebanon 24
18/10/2022 15:40:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:37 | 2022-10-18
08:34 | 2022-10-18
08:30 | 2022-10-18
08:21 | 2022-10-18
07:48 | 2022-10-18
07:38 | 2022-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website