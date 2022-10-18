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الرئيس عون خلال استقباله وفداً من رابطة قدامى القوى المسلحة اللبنانية: لا يمكن لمن ساهم في تخريب لبنان أن يكون قادراً على إنقاذه

Lebanon 24
18-10-2022 | 07:38
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