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النائب علي حسن خليل للـ"ان بي ان" حول امكانية تشكيل حكومة: الانطباعات الحالية ان هناك حراكا جديا ولكن ما نقول "فول ليصير بالمكيول" ونحن سنسير بكل ما يتفق عليه رئيس الجمهورية والرئيس المكلف

Lebanon 24
18-10-2022 | 08:21
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