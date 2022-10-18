النائب علي حسن خليل للـ"ان بي ان" حول امكانية تشكيل حكومة: الانطباعات الحالية ان هناك حراكا جديا ولكن ما نقول "فول ليصير بالمكيول" ونحن سنسير بكل ما يتفق عليه رئيس الجمهورية والرئيس المكلف

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