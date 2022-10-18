بعد أسبوعين من إختفائه... عُثر عليه جثة هامدة!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ تمّ العثور على المسن صالح عيسى البالغ من العمر81 عاماً، جثة هامدة في سهل بلدة مقنة البقاعية.

يذكر انّ عمليات التفتيش على عيسى بدأت منذ أسبوعين تقريبا.