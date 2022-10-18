Advertisement

أخبار عاجلة

بعد أسبوعين من إختفائه... عُثر عليه جثة هامدة!

Lebanon 24
18-10-2022 | 08:39
A-
A+
Doc-P-1001562-638017045913776403.jpg
Doc-P-1001562-638017045913776403.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ تمّ العثور على المسن صالح عيسى البالغ من العمر81 عاماً، جثة هامدة في سهل بلدة مقنة البقاعية.
 
يذكر انّ عمليات التفتيش على عيسى بدأت منذ أسبوعين تقريبا.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
تسجيل حالات تسمم جديدة في البقاع.. والسبب الدجاج!
lebanon 24
18/10/2022 20:49:03 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس... العثور على جثة رجل خمسيني
lebanon 24
18/10/2022 20:49:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج حسن من البقاع الغربي: لحوار ونقاش وطني يؤديان إلى تفاهم حول انتخاب رئيس للجمهورية
lebanon 24
18/10/2022 20:49:03 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع طريق في البقاع.. ما السبب؟
lebanon 24
18/10/2022 20:49:03 Lebanon 24 Lebanon 24

جثة

البقاع

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:33 | 2022-10-18
13:33 | 2022-10-18
13:28 | 2022-10-18
13:25 | 2022-10-18
13:16 | 2022-10-18
13:09 | 2022-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website