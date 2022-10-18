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الأمين العام لـ"أوبك": "أوبك+" قررت بالإجماع اتخاذ موقف استباقي للمساعدة في استقرار أسواق النفط العالمية

Lebanon 24
18-10-2022 | 09:28
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