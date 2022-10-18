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بدء الجلسة التشريعية المتعلقة بإقرار تعديل مواد في 5 مشاريع قوانين وآخرها مشروع قانون السرية المصرفية

Lebanon 24
18-10-2022 | 10:10
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