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الرئيس عون مستقبلا وفدا من شركة "توتال اينرجي": لبدء التنقيب في "البلوك رقم 9" سريعا للتعويض عن الوقت الذي انقضى بفعل المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية

Lebanon 24
18-10-2022 | 10:14
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