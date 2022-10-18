الرئيس عون مستقبلا وفدا من شركة "توتال اينرجي": لبدء التنقيب في "البلوك رقم 9" سريعا للتعويض عن الوقت الذي انقضى بفعل المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية

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